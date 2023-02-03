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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلد الأسود .. الراقصة جوهرة تتألق في أحدث ظهور لها

جوهرة
جوهرة

تحرص الراقصة جوهرة على مشاركة جمهورها بصورها الجديدة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".

وظهرت جوهرة بإطلالة أنيقة وجذابة وهي ترتدي تنورة من الجلد الأسود وجاكيت باللون الأسود،  ومن الناحية الجمالية، على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وأعلنت الفنانة الاستعراضية جوهرة، عن تعاقدها على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "ماما حامل" بطولة الفنانة ليلى علوي، استعدادًا لانطلاق تصوير مشاهد العمل خلال أيام.


وقالت الفنانة الاستعراضية، إنها تُجسد شخصية “راقصة لكن محتشمة”، مؤكدًة أنها لن تظهر بملابس الرقص المعتادة وأنها ستتحدث اللغة العربية طوال أحداث العمل.

آخر أعمال الراقصة الاستعراضيّة جوهرة

من أخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو ووتصوير أحمد توتي، ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسن شاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة. 

أعمال جوهرة السينمائية 

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم" الفلوس" ، والذي حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذا العمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي. 

 

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اطلالة ملفته بالجلد الاسود الراقصة جوهرة اطلالة تخطف الانظار

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