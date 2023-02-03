تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0، في ختام لقاءات الفريقين بالدور الترتيبي من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "#كرة_طائرة :الأهلي يهزم الزمالك بدوري الكرة الطائرة 0/3"



وسيطر المارد الأحمر على اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر منذ بدايته وحتى نهايته.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26-24، 25-20، 25-22".

ليصعد أبناء القلعة الحمراء لربع النهائي وهم في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 يحتل بهم وصافة الترتيب.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.