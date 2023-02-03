سعر أصغر سيارة كروس أوفر رياضية في مصر| صور

شهدت أسعار سيارة الكروس أوفر الرياضية الصغيرة فورد ايكو سبورت زيادة جديدة لأسعارها الرسمية، وبلغت قيمة الزيادة 20 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصر بفئتين هما TREND PLUS و SPORT PLUS.

فورد ايكو سبورت

الأسعار الجديدة للسيارة فورد ايكو سبورت بعد زيادتها:

فورد ايكو سبورت الفئة الأولى TREND PLUS بقيمة تبلغ 615,000 جنيه

فورد ايكو سبورت الفئة الثانية SPORT PLUS بقيمة تبلغ 680,000 جنيه

مواصفات السيارة فورد ايكو سبورت

تتسارع السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 من وضع الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن يصل الى بـ 11.6 ثانية، تبلغ سرعتها القصوى حو 180 كيلومتر في الساعة، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل بـ 100 كيلومتر.

فورد ايكو سبورت

تعتمد السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 على محرك يقوم بضخ قوة تصل الى 123 حصانا، ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 170 نيوتن/متر.

فورد ايكو سبورت

تحتوي السيارة فورد ايكو سبورت على مجموعة من تجهيزات الحماية ابرزها، فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح ESP، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، منظومة الوسائد الهوائية.

فورد ايكو سبورت

وتتمتع فورد ايكو سبورت بخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى سنتر لوك، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، مع 4 زجاج كهربائي، ومثبت للسرعة، وحساسات ركن خلفية مدعوم بكاميرا.

ويبلغ ارتفاع السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 عن الأرض نحو 190 مم، بينما يبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2519 مم، وتتوفر بقياسات هيكلية بلغت 4096 مم للطول الكلي، و 1653 للارتفاع، و 1765 مم للعرض الكلي.