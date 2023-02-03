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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مفاجئة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التظلمات بالفيفا ناقشت قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بعدما قدم نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب بسبب عدم الحصول على الغرامة المالية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "الملف اخذ 4 ساعات من المناقشات، كانت هناك جلسة استماع فقط، للحصول على الردود من كافة الأطراف، وحضر محامي كهربا وكذلك محامي الزمالك".

وأضاف: "محامي كهربا تحدث مع مسئولي لجنة التظلمات بأن الغرامة تضامنية، بناء على حكم المحكمة الرياضية الدولية، والغرامة تضامنية بمعنى أن لو طرف متعثر يسدد الطرف الآخر، بمعنى أن كهربا أو النادي البرتغالي لديهم تعثر يدفع أحدهما الغرامة لنادي الزمالك، ومن ثم يحصلها من الطرف الآخر".

 

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وواصل: "محامي كهربا طلب تقسيط الغرامة المالية، بالإضافة لضرورة مشاركته من أجل وجود دخل مالي، أيضا قدم المحامي تأكيدات بمضاعفة ارتفاع قيمة الدولار، كما طعن المحامي ضد شكوى الزمالك لأنها ليست في محلها، استنادًا على الإيميل القادم من الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يقدم تفسيرًا للعقوبة".

وأوضح: "عقوبة الإيقاف تنتهي يوم 11 يناير وفقًا للإيميل القادم من الفيفا يوم 26 ديسمبر، ولا يجوز مناقشة القضية مجددًا إلا مع نهاية عقوبة ديبورتيفو ألافيش البرتغالي في الصيف القادم، ومع تقدم الزمالك بشكوى مبكرًا فأنها شكوى في غير محلها، وبالتالي طلب المحامي التونسي مناقشة الشكوى في شهر أغسطس المقبل، لأنها ستكون فترة زمنية متاحة لمناقشة تسديد الغرامة مع النادي البرتغالي لنادي الزمالك".

وأكمل: "محامي الزمالك قدم مستندات ومعها فيديو اللاعب في مباراة الأهلي والزمالك بحجة استفزاز جماهير القلعة البيضاء، كمـا طالب بإيقاف كهربا مجددًا، والحصول على قيمة الغرامة كاملة".

وتابع: "لجنة التظلمات قامت برفع الجلسة وسوف تناقش القضية، وما توصلنا إليه أنه لن يكون أي قرار إلا بعد ثلاث أو أربع شهور، وبالتالي كهربا موجود بشكل طبيعي في كأس العالم للأندية ومستمر مع الأهلي بشكل طبيعي".

وأضاف: "الطرفين سواء كهربا أو نادي الزمالك سيقومان بالطعن على قرار لجنة التظلمات ايًا كان القرار، سواء تأجيل مناقشة القضية أو ايقاف اللاعب مجددًا".

وأتم: "لو وصلت القضية إلى طريق مسدود، ولابد من دفع الغرامة، سوف يقف الأهلي بجوار كهربا ويتم إنهاء الملف تمامًا".

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