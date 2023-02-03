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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

مدحت شلبي
مدحت شلبي

كشف الاعلامي مدحت شلبي عن تطورات أزمة قيد الصفقات الشتوية لفريق نادي الزمالك حيث رفض اتحاد الكره قيدها بسبب وجود مديونية امتأخرة على النادي لصالح الاتحاد.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن السيستم الخاص بقيد اللاعبين على المستوى المحلي مختلف تماما عن نظيره الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف شلبي أن الزمالك سجل بالفعل لاعبيه الجدد على السيستم ويمكنه عقب ذلك استكمال الإجراءات حتي عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

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وأكد أن هناك شرط واحد لاتمام قيد الاعبين وهو  سداد المديونية المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة أو دفعة حيث يحدد قيمتها اتحاد الكرة ليؤدي الأخير دوره بعدها بإتمام قيد الصفقات الشتوية للزمالك وإصدار الكارنيهات الخاصة باللاعبين الجدد.

وتابع أنه تواصل مع أحد خبراء اللوائح وهو ما أكد له هذا الأمر مشددا أنه حتي في حال تقدم الزمالك بشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” سيكون الاخير رده أنه أمر داخلي ولا حاجه لتدخله.  

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