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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات|شوبير يكشف عن موقف كهربا عقب جلسة الاستماع بالفيفا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق نتائج جلسة الاستماع أمس في الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” بشان محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون سبورت إف إم أن الفيفا لم يصدر أي قرار نهائي بشأن كهربا مشددا أنه حاول الوصول لاي مسؤول لمعرفه النتيجة ولكنه لم يتلق ردا.

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وأضاف شوبير أن كل ما يثار حاليا بشأن إمكانية تحديد إيقاف كهربا أو مشاركته وتقسيط مبلغ الغرامه مجرد اجتهادات من بعض الإعلاميين. 

وأضاف أن القرار سيكون أما بالايقاف مرة أخرى أو تقسيط الغرامة لصالح الزمالك. 

وتابع أن الجميع في الوقت الحالي في انتظار وصول خطاب رسمي خلال الساعات المقبلة بشأن القرار النهائي.

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