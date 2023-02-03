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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال رصف طريق "البداري - سوهاج" الزراعي

أعمال رصف طريق البداري
أعمال رصف طريق البداري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال رصف طريق البداري /سوهاج الزراعي بنطاق مركز البداري ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق لخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.
كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق مراكزهم وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة والتيسيير على المواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم لافتًا أن الرصف ينعكس على حالة المرور وحياة المواطن يوميًا حيث أن الطرق المرصوفة بشكل جيد تيسر حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 .

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وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إنه يجري استكمال رصف طريق "البداري/سوهاج" الزراعي ضمن مشروعات هيئة الطرق والكباري وخطة تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها الجاري تنفيذها بالتنسيق مع محافظة أسيوط لافتاً إلى إزالة المخلفات ورفع المعوقات والاشغالات من الطريق قبل عملية الرصف لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق مؤكداً على متابعته الدورية لأعمال ومراحل الرصف والتنفيذ بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على متابعة أعمال ومراحل التنفيذ وأعمال الرصف والاشراف عليها والتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها لتوفير عوامل الأمان وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة.

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