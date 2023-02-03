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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم تتذكر والديها بصورة عائلية.. شاهد

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة عائلية برفقه والديها الراحلين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم برفقه زوجها الفنان حسن الرداد، والفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة، كاتبة: “اللهم في يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم في جنتك”.

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ما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة. 

وتحرص إيمي سمير غانم على نشر صور وفيديوهات لوالديها بصفة مستمرة على حسابها بتطبيق انستجرام، ورغم استقبلها طفلها الأول فادي منذ أيام، إلا أن عادتها لم تنقطع. 

وظهرت إيمي سمير غانم في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، “تحت تهديد السلاح” في مصر وخارجها. 

وأثناء حضورها العرض الخاص في السعودية، ظهر هاتفها للكاميرات، وكانت والدتها دلال عبد العزيز هي صاحبة الاختيار في وضع صورتها خلفية لهاتفها لتكون دائما أمام عينيها. 

وتحتفظ إيمي سمير غانم بالعديد من العادات والنصائح التي كانت تستمع إليها من والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، منها عادة الاستغفار باستخدام خاتم التسبيح بدلا من سبحة والدتها الشهيرة، وحضور العزاءات لمساندة زملائها وأقاربها، وغيرها من الأخلاقيات التي تعلمتها منها. 

الفنانة إيمي سمير غانم إيمي سمير غانم حسن الرداد سمير غانم دلال عبد العزيز

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