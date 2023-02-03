عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش اللجنة المشتركة بالمجر.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات صناعات متعددة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بممثلي شركات مجرية عاملة بقطاعات صناعية متعددة، وذلك على هامش مشاركته فعاليات اللجنة الرابعة المصرية المجرية المشتركة، المقامة في العاصمة المجرية بودابست، حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أمام منتدى رجال الأعمال المصري المجري بحضور وزير الخارجية والتجارة المجري ووزيرة التعاون الدولي المصرية وسفير مصر لدى المجر، وبعض من المستثمرين ورجال الأعمال، الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات، لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية والأوروبية خاصة في مجالات تصنيع السيارات والوقود الأخضر.

إحباط محاولة تهريب مخدر هيدرو بـ 7,5 مليون جنيه في الإسماعيلية

وفي هذا السياق، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية أن المشاركة في هذا المنتدى تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في الصناعات المستهدفة وكذلك عرض الحوافز الاستثمارية  بالمنطقة وما تمتلكه الهيئة من مقومات من شأنها تيسير إقامة مشروعات بالموانئ أو المناطق التابعة.

وعقب المنتدى التقى رئيس المنطقة الاقتصادية ممثلي شركات عاملة في صناعات متعددة، لبحث سبل التعاون المرتقب بين الجانبين ،حيث تناقش وممثلي إحدى الشركات العاملة في صناعات الستانلس ستيل التي تدخل في بعض مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية صناعات الأدوية والمادة الفعالة وكذلك الصناعات المكملة أو تلك التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية، لافتاً إلى أحد المصانع التي أنشئت خلال العام الماضي العاملة بمجال صناعة المحاليل الطبية والوريدية بالمنطقة الصناعية بالسخنة والتي تصدر منتجاتها للسوق المحلية.

كما التقى بممثلي شركات مجرية عاملة في الصناعات المغذية والمكملة للسيارات وعربات النقل والجرارات، والتي أبدت رغبتها في التعرف بشكل أكبر على المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وخاصة المجمع الصناعي لصناعة السيارات، خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية استراتيجية صناعة السيارات من شرق بورسعيد، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية في خطتها توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المكملة لهذه الصناعة لسد احتياجات السوق الإقليمية.

على جانب آخر، بحث رئيس المنطقة الاقتصادية سبل التعاون مع أحد ممثلي الشركات المجرية العاملة في صناعة المولدات الكهربائية فائقة القدرات والتي تتجه بعض الدول لصناعتها بشكل مكثف لسد احتياجات ومتطلبات الأسواق منها.

IMG-20230203-WA0013
IMG-20230203-WA0013
IMG-20230203-WA0011
IMG-20230203-WA0011
IMG-20230203-WA0014
IMG-20230203-WA0014
IMG-20230203-WA0012
IMG-20230203-WA0012
IMG-20230203-WA0010
IMG-20230203-WA0010
IMG-20230203-WA0009
IMG-20230203-WA0009
IMG-20230203-WA0008
IMG-20230203-WA0008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

ترشيحاتنا

فتاة 14عاما تسأل عن حكم لبس الحجاب.. واعظة بالأزهر ترد

كريم بنزيما يواجه شبح الغياب عن ريال مدريد في كأس العالم للأندية

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

التنمية المحلية: متابعة مستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية لمنع التعديات على الأراضي

هكذا ظهرت هنا الزاهد في يوميات ونيس.. كيف تغيرت ملامحها ؟

سعر أصغر سيارة كروس أوفر رياضية في مصر| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. داليا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام بالتايجر.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

أفضل حساء لعلاج التهاب المفاصل وصحة العظام

من الأسانسير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

غبي منه فيه 2 وتقليد رامز جلال.. هاني رمزي وتصريحات جريئة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ