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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سياتل لإسعاد جماهير الأهلي

صدى البلد

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدا مباراة قوية للغاية أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وأضاف أن الأهلي جاهز للمباراة وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار في مونديال الأندية.

وأكد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي عقب مران اليوم، أن الفريق الأمريكي لديه عناصر مميزة، وأن أي فريق يصل لكأس العالم للأندية لابد أن يكون من الفرق القوية، موضحا أن اللاعبين شاهدوا أكثر من مباراة للفريق الأمريكي، وأن الجميع في حالة تركيز؛ لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد.

كما وجه كابتن الأهلي الشكر للجماهير المغربية على دعمها ومساندتها للفريق واللاعبين في مباراة أوكلاند الماضية، وأنه على ثقة من استمرار هذا الدعم غدا خلال مباراة الفريق أمام سياتل الأمريكي.
 

محمد الشناوي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كأس العالم للاندية جماهير الأهلي المؤتمر الصحفى

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