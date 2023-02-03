كيف تفوز بحسن الخاتمة؟ وما هي علاماتها؟.. أزهري يوضح

قال الشيخ حسن القصبى أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، إن هناك علامات كثيرة تدل على حسن الخاتمة، التى من ضمنها أن يتوفى الإنسان على طاعة ومنها، عرق الجبين، وأن يموت الإنسان شهيدا، وأيضا المبطون، والمطعون، والغريق ومن مات حرقا، وأن يرى الإنسان نورا على المتوفى ويرى ابتسامة على وجهه، وأيضا هناك من يختم الله حياته، وهو يقرأ القرآن الكريم، وهناك من يختم الله حياته وهو يصلى على سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك علامات تدل على حسن الخاتمة.

كيف نطمئن على حسن خامتنا؟

أكد حسن القصجى أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر خلال لقائه على قناة" صدى البلد"، أنه علينا نجتهد لنصل إلى خاتمة حسنة عند الموت ومن أهمها، الاستقامة، ونعمل "صنائع المعروف" وهى أن نقدم الخير سواء بالمال أو النصيحة بالكلمة، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بجبر الخواطر، قائلا: "لا تحقرن من المعروف شيئا"، لأنه عظيم عند غيرك.

ومن يتقى الله يجعل له مخرجا..



وأوضح أن تقوى الله تخرج الإنسان من أى ضيق وكرب وسوء، سواء فى الدنيا أو الآخرة "ومن يتقى الله يجعل له مخرجا"، وأن التوبة إلى الله هى مخرج للإنسان من أى سوء"، "وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون".

الدعاء

وأكد حسن القصبى أن الدعاء ينجى الانسان من كبوات كثيرة، ويرفع عنه كثيرا من الابتلاءات، ويحقق له ما يتمنى، مؤكدا كلامه بكثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "يا مثبت القلوب ثبت قلبى على دينك"، مضيفا أننا نستطيع أن نعيش منعمين بنعم الله عز وجل.

الصلاة – من صلى البردين دخل الجنة من هم البردين؟



وأشار أستاذ علم الحديث بجامعة الازهر، إلى أن البردين هم "صلاة العصر و الفجر" و من أستطاع أن يؤدى تلك الصلاتين فقد استطاع أن يحافظ على جميع الصلوات، ناصحا أن الصلوات المنتظمة وأداء العمل وحسن المعاملة وجبر الخواطر وتقوى الله، كلها أمور مهمة أن يفعلها الإنسان لكى يصل إلى حسن الخاتمة والجنة.