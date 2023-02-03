الجزائر والسعودية ترفعان سعر البيع الرسمي للغاز

أصدرت شركة سوناطراك الجزائرية رفقة أرامكو السعودية، رفع سعر البيع الرسمي لغاز النفط المسال لشهر فبراير بنسبة تتراوح ما بين 10 و34 بالمائة.

وحسب ما أفاد به متعاملون لوكالة رويترز فقد قررت الشركتان رفع أسعار البيع الرسمية لغاز النفط المسال بنسب تتراوح بين 10 و34%، مقارنة بشهر يناير 2023، وسط زيادة أسعار النفط وشح إمدادات غاز النفط المسال.

وارتفع سعر سوناطراك الجزائرية الرسمي لبيع البروبان من 160 دولارا إلى 720 دولارا للطن، كما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 60 دولارا إلى 640 دولارا للطن.

بينما ارتفع سعر أرامكو الرسمي لبيع البروبان من 200 دولار إلى 790 دولارا للطن في فبراير، بينما زاد سعر البيع الرسمي للبوتان 185 دولارا إلى 790 دولارا للطن.