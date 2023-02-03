مجرم حرب.. أوكرانيا تتهم رئيس "فاجنر" الروسية في قضايا جنائية

قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، اليوم الجمعة: “مكتب المدعي العام أرسل إخطارا بالاشتباه في رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة”.

وأضاف بيان كوستين عبر فيسبوك “رئيس هذه المجموعة مسؤول مسؤولية مباشرة عن الآلاف من جرائم الحرب، ويعترف صراحة بدوره في الحرب ضد أوكرانيا واضطلاعه، بموافقة من الكرملين، بحل مشكلات عدد القوات من خلال تجنيد عشرات الآلاف من السجناء”.

ولم يذكر المدعي العام إسم رئيس المجموعة بشكل حرفي، وبذلك يتهم المدعي العام الأوكراني رئيس “فاجنر” في قضية جنائية، وتوعدت بتعقب مقاتلي الشركة الذين يحاولون الفرار إلى الخارج.

وكان قد أعلن مؤسس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إن القوات الروسية سيطرت على مستوطنة نيكولايفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي وقت ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها هزمت القوات الأوكرانية حول مستوطنة فاسيليفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، شمال باخموت، والتي كانت محور قتال عنيف منذ شهور.