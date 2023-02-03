دعاء المطر مستجاب مغرب الجمعة .. كثيرون لا يعرفون صيغته

يعد دعاء المطر مستجاب مغرب الجمعة من أكثر الأدعية التي تهفو إليها القلوب وتأمل الفوز بمثل دعاء المطر مستجاب، فاعتدنا منذ أن كنا صغارًا أن نقابل المطر بأحلامنا وأمنياتنا، أملًا في الفوز والحصول على دعاء المطر مستجاب به تتحقق الآمال ، وحيث إن ساعة المغرب يوم الجمعة تعد ساعة استجابة الدعاء ، فمن هنا تنبع أهمية دعاء المطر مستجاب مغرب الجمعة فيصبح المطمع والأمل .

دعاء المطر مستجاب مغرب الجمعة

دعاء المطر مستجاب وعن صيغته قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن دعاء المطر مستجاب له صيغة واردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهي صيغة للدعاء يستجيب الله تعالى لقائلها.

وأضاف أنها تصلح كصيغة دعاء المطر مستجاب وهي: «بدء الدعاء بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وختمه به»، فالدعاء بهذه الصيغة عند نزول المطر أحرى به أن يُستجاب ونفوز بـ دعاء المطر مستجاب ، مشيرًا إلى أن الدعاء منحة من الله تعالى يتفضل بها على عباده، كما أن دعاء المطر مستجاب يعد من أخص خصوصيات العبادة.

دعاء المطر مغرب الجمعة

يعدّ دعاء المطر مغرب الجمعة ، من الأدعية المستجابة حيث إنه في وقت نزول المطر ومغرب الجمعة أي في أوقات فضل الله سبحانه ورحمته على عباده، وفيه توسعةٌ عليهم بالخير وأسبابه المختلفة، كما أن آخر ساعة من يوم الجمعة هي كذلك أحرى للاستجابة، ولذا فإن دعاء المطر في آخر ساعة يوم الجمعة مظنّةٌ لإجابة الدعاء، لما قد جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعًا عن دعاء المطر أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر»، والمراد بالدعاء عند النداء؛ أي عند الأذان، أمّا دعاء المطر أي تحت المطر فهو وقت نزول المطر وعند هطوله، فهذا الحديث ممّا يدلّ على أهميّة الدعاء في ذلك الوقت ، كما يُستحبّ للمسلم عند نزول المطر أن يُعرّض نفسه له حتى يصيب بدنه بشيءٍ منه.

دعاء نزول المطر

ورد في دعاء نزول المطر الكثير من الأمثلة و أفضل الادعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها دعاء نزول المطر مستجاب.

1. اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

2. مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

3. اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

4. سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

5. اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

6. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

7.اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

8. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

9. اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

10. اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

11. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

12. اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

13. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.