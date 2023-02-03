بابا الفاتيكان يصل إلى جنوب السودان

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، إلى دولة جنوب السودان التي تشهد صراعا وانتشارا للفقر وفيضانات في زيارة مشتركة أطلق عليها "رحلة السلام" برفقة رئيس أساقفة كانتربري ومنسق كنيسة إسكتلندا.

يرافق البابا فرنسيس خلال فترة وجوده في جنوب السودان رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي رأس الطائفة الإنجيلية على مستوى العالم.

واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد صراع استمر لعقود، لكن حربا أهلية اندلعت في عام 2013. وعلى الرغم من اتفاق السلام المبرم عام 2018 بين طرفي الصراع الرئيسيين لا يزال العنف والجوع يعصفان بالبلاد.

وعشية وصول بابا الفاتيكان، قُتل 27 شخصا في ولاية وسط الاستوائية حيث تقع عاصمة البلاد جوبا في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وجماعة مسلحة محلية.

وفي سابقة من نوعها، يرافق البابا فرنسيس خلال فترة وجوده في جنوب السودان رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي رأس الطائفة الإنجيلية على مستوى العالم وإيان جرينشيلدز منسق كنيسة إسكتلندا.

ويمثل الثلاثةُ الطوائفَ الرئيسة في جنوب السودان الذي أغلب سكانه مسيحيو.

وقال ويلبي إنه أصيب بالصدمة من أحدث عمليات قتل وقعت قبل يوم من الزيارة.

وكتب على تويتر "إنها قصة نسمعها مرارا في أنحاء جنوب السودان، أناشد مجددا اتباع سبيل مختلف... أن يتعاون أهل جنوب السودان معا من أجل سلام عادل".

وأراد البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك في العالم البالغ عددهم 1.4 مليار شخص، زيارة جنوب السودان منذ سنوات لكن في كل مرة يخطط فيها لزيارة البلاد كان يتعين عليه تأجيلها بسبب عدم الاستقرار هناك.

يلتقي الزعماء المسيحيون الثلاثة غدا السبت بمجموعة من النازحين ويستمعون لهم، ويوم الأحد، سيقيم بابا الفاتيكان قداسا قبل عودته إلى روما.

وفي واحدة من أبرز لفتاته، ركع البابا فرنسيس لتقبيل أقدام قادة جنوب السودان خلال اجتماع في الفاتيكان في أبريل 2019 وحثهم على إنهاء الحرب الأهلية.

ومن المتوقع أن يلقي البابا خطابا في وقت لاحق اليوم الجمعة في اجتماع مع ممثلين عن السلطات وعن المجتمع المدني ودبلوماسيين.

ويلتقي الزعماء المسيحيون الثلاثة غدا السبت، بمجموعة من النازحين ويستمعون لهم، ويوم الأحد، سيقيم بابا الفاتيكان قداسا قبل عودته إلى روما.

وفي وقت سابق، اختتم البابا فرنسيس (86 عاما) زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في ثالث زيارة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.