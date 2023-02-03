سونا: وزير الخارجية الروسي يزور السودان خلال أيام

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، السودان في زيارة رسمية، يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن تستغرق تلك الزيارة يومين، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء سونا.

وقال وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق، اليوم الجمعة، إن السودان يرحب بزيارة وزير الخارجية الروسي ويتطلع الي ترقية العلاقات الثنائية وانفاذ برامج التعاون الثنائي.

وأكد الصادق، أن الخرطوم تتطلع لوقف الحرب الروسية الاوكرانية وحلها عبر الطرق السياسية والدبلوماسية.

وأشار وزير الخارجية السوداني للآثار السلبية على الاقتصاديات الافريقية والامن الغذائي وارتفاع تكلفة السلع والخدمات.

وكان قد وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهاما للاتحاد الأوروبي باعتماد "أساليب استعمارية" من خلال فرض العقوبات على الدول.

وقال وزير الخارجية الروسي، على هامش اجتماع دوري عقده مع إحدى لجان حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في البلاد، إن بلاده تعزز الشراكة مع الصين ويقول إن العلاقات "تتطور بشكل كبير".