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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشفيات التعليمية : أجرينا 12 ألفا و54 عملية قسطرة قلب في 2022

المستشفيات التعليمية
المستشفيات التعليمية

قال الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن وحدات الهيئة أجرت 88 ألفا و286 عملية في مختلف التخصصات الجراحية، لافتا إلى أن الأولوية كانت لجراحات القلب المفتوح موضحا أنه تم إجراء 12 ألفا و54 قسطرة قلب "تشخيصية ودوائية" و3 آلاف و119 عملية قلب مفتوح في المعهد القومي للقلب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار.

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المستشفيات التعليمية تواصل دعم وحداتها بأحدث الأجهزة الطبية في العالم

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المستشفيات التعليمية تستضيف خبيرا عالميا لجراحات الأورام بالمنظار

 

وأضاف الدرندلى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما تم إجراء 52 عملية زراعة كلى، و44 عملية زراعة كبد بمختلف مستشفيات الهيئة، لافتا إلى أنه تم تفعيل العيادات المسائية لتقديم خدمات الدعم للمرضي والتي تمتد إلى الساعة 12 مساءً.

 

خدمات لـ 3 ملايين و940 ألف و933 مواطنا 

 

تابع نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قدمنا الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ12 مليون و583 ألفا و379 مواطنا، خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قدمت خدماتها لـ 3 ملايين و940 ألف و933 مواطنا، من خلال العيادات الخارجية.
 

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