ربيع : لا صحة لتعاقد قناة السويس مع شركة أجنبية لإدارة خدماتها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة لتعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمات الهيئة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة مصرية ملك للمصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا يمكن التفريط فى حبة مياه من قناة السويس لأحد، موضحا أن جميع العاملين بها مصريين، وأن ما يشيع الشائعات فذلك نتيجة النجاحات التي تقوم بها القناة.

وتابع: "دائما ما يحاولون أن يقوموا بحالة من الإحباط للمواطنين، هناك زيادة 47% معدل إيراد للقناة بالدولار وفقا لإحصائيات شهر يناير عن العام السابق، ومروجي الشائعات يقررون إفساد تلك الفرحة من المواطنين".

وأشار إلى أنه تم عبور 23 ألفا و800 سفينة العام السابق بالقناة، 2159 بشهر يناير زيادة 21% عن العام الماضي فى نفس الشهر".