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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المسيرات الإسرائيلية.. صور بالأقمار الصناعية تظهر تضرر موقع عسكري إيراني

صدى البلد

أوردت وكالة أنباء الأسوشيتد برس، اليوم الجمعة، صورا للأقمار الصناعية التي ظهرت فيها الأضرار التي لحقت بورشة عسكرية في إيران.

وأعلنت إيران أن الورشة العسكرية هاجمتها طائرات إسرائيلية مسيرة، في أحدث هجوم علي إيران.

وذكرت الوكالة أن هجوم الطائرات المسيرة هدد بإثارة التوتر مرة أخرى في المنطقة.

وكان قد  نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ما قاله الصحفي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، الذي عرض بموجبه كبار مسؤولي إدارة بايدن على نتنياهو صفقة: وعود مقابل إنجازات ضد إيران ودولة عربية بحسب "القناة السابعة" العبرية.

وبحسب برنياع، اقترحت الولايات المتحدة أن يركز نتنياهو على القضية الإيرانية وتعزيز العلاقات مع دولة عربية، بدلاً من "التعامل مع الاشتباكات في الحرم القدسي والانقلاب القانوني وبث عدم الاستقرار المزمن للعالم".

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