اضطراري.. مفاجأة في قرار عودة فيريرا إلى نادي الزمالك| شاهد

كشف الناقد الرياضي جمال الزهيري، أسباب قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشار فني لمجلس الإدارة، عقب قرار إقالته من تدريب الفريق.



وقال جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن دفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد البرتغالي فيريرا في ظل تعثر نادي الزمالك ماديا خلال الفترة الحالية، كان كلمة السر في قرار تعيينه مستشارا فنيا لمجلس إدارة نادى الزمالك.

عودة فيريرا اضطراريا



وتابع الناقد الرياضي، أن جوسفالدو فيريرا رفض التنازل على أي جزء من قيمة الشرط الجزائي، لافتا إلى أن قرار عودة فيريرا إلى قيادة نادي الزمالك لاستكمال باقي عقده جاء اضطراريا.

