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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

فيريرا
فيريرا

يشهد نادي الزمالك خلال الفترة الحالية العديد من الأزمات كان آخرها إيقافه عن القيد بسبب عدم دفع مديونياته لاتحاد الكرة أو جدولتها .

وكان نادي الزمالك قد أعلن رحيل فيريرا المدير الفني للفريق الاول بعد نزيف النقاط في الدوري بخسارة أمام أسوان وتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري وثلاثية من الغريم التقليدي النادي الاهلي وخسارة أمام غزل المحلة .

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وخرج نادي الزمالك بقيادة فيريرا من بطولة كأس مصر بعد الخسارة امام بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي. 

وتولي أسامة نبيه مهمة قيادة الفريق في مباراة واحدة فقط أمام فيوتشر والتي نجح الزمالك في العودة لطريق الانتصارات قبل أن يعود فيريرا من جديد .

وأعلن نادي الزمالك عودة فيريرا كمستشار فني للفريق الأول قبل أن يتم إعلانه مديرا فنيا مرة أخري رفقة أسامة نبيه علي أن يرحل الجهاز المعاون للبرتغالي .

وتمسك فيريرا بوجود مساعدين أجانب بعد رحيل السابقين ويحق لنادي الزمالك أن يختار المساعدين إلا أن الأمر بات أزمة مع أسامه نبيه الذي يرفض تهميش دوره مجددا .

ووفقا لتصريحات الإعلامي محمد شبانة فإن فيريرا لم يظهر في مران الزمالك ويتمسك بوجود مساعدين أجانب من البرتغال، حتى لو تم تغيير الطاقم الذي كان برفقته خلال الفترة الماضية، ووفقًا للتعاقد مع النادي فأنه يحق له اختيار المساعدين.

وأضاف : الأمر الذي يخلق أزمة مع اسامة نبيه الذي لن يقبل بتهميش دوره مجددا وكذلك إسماعيل يوسف لا أحد يعرف مسئولياته سواء كان مدرب عام أو مدير كرة، هناك لغط كثير".

ترتيب الزمالك في الدوري 

جدير بالذكر ان نادي الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يحتل النادي الاهلي صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة .

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