الأهلي يهزم الزمالك بقمة لقاءات دوري الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا شريف الشمرلي بنتيجة 3-0، في ختام لقاءات الفريقين بالدور الترتيبي من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وسيطر المارد الأحمر على اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر منذ بدايته وحتى نهايته.

وتألق من صفوف الشياطين الحمر أكثر من لاعب وعلى رأسهم أحمد صلاح وحسام يوسف وأحمد سعيد والمحترف الكوبي يوندر جارسيا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26-24، 25-20، 25-22".

ليصعد أبناء القلعة الحمراء لربع النهائي وهم في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند النقطة رقم 17 يحتل بهم وصافة الترتيب.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.