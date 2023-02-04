ناقد فني يكشف سر تغسيل أم كلثوم بماء زمزم وحقيقة إقصائها للمطربات

رد الناقد الفني محمد شوقي، على اتهام أم كلثوم بإقصاء مطربات أخريات وأنها وراء اغتيال أسمهان، قائلا: أنها إشاعة مغرضة، وعلى العكس أسمهان نفسها كانت من عشاق أم كلثوم وإبنتها كاميليا أرادت تحضر حفل أم كلثوم فات الميعاد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أنباء مرض أم كلثوم كان يتصدر الصحف يوميا، وعندما بلغت تلك الأنباء للشاعر عبدالله بن الفيصل الذي كتب لها ثورة الشك" و “من أجل عينيك عشقك الهوي” أرسل لها طائرة ملكية محملة بمائ زمزم للإستشفاء.

وتابع أنه بعد وفاتها، أرسل ها طائرة أخرى للغسل،لافتا إلى أنها غسلت بماء زمزم، وكانت أول امرأة مصرية تقام لها جنازة عسكرية مهيبة.