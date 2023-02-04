عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني يكشف سر تغسيل أم كلثوم بماء زمزم وحقيقة إقصائها للمطربات

أم كلثوم
أم كلثوم

رد  الناقد الفني محمد شوقي، على اتهام أم كلثوم بإقصاء مطربات أخريات وأنها وراء اغتيال أسمهان، قائلا: أنها إشاعة مغرضة، وعلى العكس أسمهان نفسها كانت من عشاق أم كلثوم وإبنتها كاميليا أرادت تحضر حفل أم كلثوم فات الميعاد".

وأضاف خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن أنباء مرض أم كلثوم كان يتصدر الصحف يوميا، وعندما بلغت تلك الأنباء للشاعر عبدالله بن الفيصل الذي كتب لها ثورة الشك" و “من أجل عينيك عشقك الهوي” أرسل لها طائرة ملكية محملة بمائ زمزم للإستشفاء.

وتابع أنه بعد وفاتها، أرسل ها طائرة أخرى للغسل،لافتا إلى أنها غسلت بماء زمزم، وكانت أول امرأة مصرية تقام لها جنازة عسكرية مهيبة.

الناقد الفني محمد شوقي اغتيال أسمهان ام كلثوم حفل ام كلثوم عبدالله بن الفيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

ترشيحاتنا

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب.. أكثر من الصلاة على النبي

هل تعد الكريمات أو مرطبات الشعر من نواقض الوضوء؟ علي جمعة يوضح

الاثنين المقبل.. فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

تراجع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ