عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023

صدى البلد

تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ اليوم السبت 4 فبراير 2023 ، بعد إعلان البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.

وفقد الجرام عيار 21 الآن 20 جنيها ليسجل 1720 جنيها للشراء بعدما سجل 1770 جنيها الأربعاء الماضي للبيع، وتراجع بقيمة 240 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

الذهب 

تراجع الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا قويا ليسجل اليوم 13,910 جنيها ، بعدما سجل 14080 جنيها قبل يومين ، بفارق 240 جنيهًا، بينما سجل الفارق بين سعر اليوم وسعر يوم الخميس 15 ديسمبر وهو 15200 جنيه ، حوالي 1460 جنيها.

اجتماع البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية لتسجل كما هي 16.25٪ عائد الإيداع ، و 17.25٪  والإقراض لليلة واحدة ، و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

سعر عيار 21 اليوم 

سعر عيار 21 يبحث عنه الكثير باعتباره الأكثير بيعا وشراء، خاصة المشغولات الذهبية ، والذي تراجع الآن ليسجل 1720 جنيهات للبيع بعد 1740 .

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر 

سعر المعدن اليوم في مصر كثيرا ما يبحث عنه المصريين، وخاصة عيار 21  وعيار 18 الأكثر تداولا، والذي عاد ليسجل ما دون الـ1720 جنيها للبيع من جديد.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر جرام المعدن النفيس بأعيرته المختلفة اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 1,987 جنيهًا.

الذهب 

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر الذهب عيار 21 اليوم  الجمعة  عيار 21 : 1,720 جنيهًا للشراء. 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,483 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,153 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 13,840 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,866 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن سعر المعدن بالمصنعية والضريبة فهي تختلف من مكان لأخر فهي التي تضاف إلى المشغولات حسب تشكيها ، وهي تهم الكثير فهي تختلف بشكل طفيف بين محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها.

الذهب 

وعند حساب سعر المصنعية في الأغلب تبدأ من 5 حتى 10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الأصفر قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الملايين عن سعر عيار 21 الآن في مصر، والذي تراجع 10 جنيهات الأن مقارنة بساعة ماضية ، كما هبط بشكل ملحوظ بعد أن تخطى مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 الان سعر الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

ترشيحاتنا

توقعات برج الثور .. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : حياة رومانسية مزدهرة

تحركات سودانية لرفع قرار تجميد الخرطوم بالاتحاد الافريقي

سعر الذهب اليوم السبت 4 فبراير 2023

الداخلية : سقوط 12 تشكيلا عصابيا تخصصوا فى سرقة السيارات بقنا

تعادل سلبي بين تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

الطائرات المسيرة السبب..أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

واحدة تزق التانية!!.. حكاية ابتلاع شاب فلاشة وحجرين ريموت| قصة أغرب من الخيال

فاكهة الشتاء .. اكتشف فوائد وأضرار البرتقال

فيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ