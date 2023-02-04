بعدة إطلالات.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقةولافتة.

وظهرت سلمي أبو ضيف بعدة إطلالات مختلفة من مدينة مدريد مما نال اعجاب متابعيها.

ويذكر أن سلمي أبو ضيف تشارك في مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا،والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عنالكوميديا، ومكون من 30 حلقة.