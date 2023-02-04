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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون تكاليف.. حضرى عجينة الكريب في المنزل

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الكريب فى المنزل.

طريقة عمل عجينة  الكريب..

المكونات..

البيض : 3 حبات

- حليب : 1 كوب

- الزبدة : ربع كوب زبدة

- دقيق : كوب وربع

- الفانيليا : ملعقة

3ملعقة سكر

رشة ملح

- سكر البودرة : حسب الرغب تزين

طريقة التحضير..

 

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة، وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة.

 

حضرى عجينة الكريب فى دقايق طريقة تحضير عجينة الكريب طريقة تحضير الكريب

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