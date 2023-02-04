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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليار مبروك لصديق العمر.. تامر حسني يهنئ أحمد عصام بالزفاف

تامر حسني. أحمد عصام
تامر حسني. أحمد عصام

هنأ الفنان تامر حسني، صديقه الفنان احمد عصام، بحفل زفافه ونشر فيديو جديدة له، عبر خاصيه “استوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

https://instagram.com/stories/tamerhosny/3030375187123074766?igshid=YWJhMjlhZTc=

ونشر تامر حسني  فيديو له من حفل الزفاف، معلقآ عليه "مليار مبروك لصديق العمر احمد عصام وعروسته الجميله ساره ربنا يحفظكم♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 

يذكر ان الفنان تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلكبالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة منالأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.

 

تامر حسني فى استاد الهوكي 

وأحيا النجم تامر حسني مؤخرا حفلا غنائيا باستاد الهوكي بجانب المطرب أحمد شيبة لصالح إحدى الشركاتالخاصة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، الذين توافدو علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

 

حفل تامر حسني فى الشارقة 

حرص الفنان تامر حسني، علي مشاركة، جمهوره، مقطع فيديو من حفله الأخير بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية،والتي حققت إقبالًا جماهيريا كبيرا.

 

ونشر "تامر" فيديو من تغطية الحفل عبر "إنستجرام" على نغمات أغنيته الشهيرة "ارجعلي" معلقًا: "تغطية حفلةالشارقة بدولة الإمارات".

عرضت فيلم مش أنا 

وعلي جانت اخر عرضت منصة WATCH IT فيلم "مش أنا" الذي تدور حول الشاب حسن "تامر حسني" شخصية ذاتطباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسدهغصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

 

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم كل من الفنانة حلا شيحة،ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار،ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

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