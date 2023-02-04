تامر حسني لـ أحمد عصام: صاحب عمري كنت حاسس اني بجوز ابني

شارك الفنان تامر حسني عدة صور من حفل زفاف صديقه الفنان أحمد عصام عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر تامر حسني برفقه الفنان محمد منير، والهضبة عمرو دياب، والفنان مصطفي قمر، والفنان حميد الشاعري، والداعيه مصطفي حسني يحيي خلال حفل الزفاف.

وعلق تامر حسني:قائلا علي الصور: "ملياااااااااار مبروك لحبيبي و صاحب عمري احمد عصام والله كنت حاسس إني بجوز ابني ربنا يكرمك ياحبيبي انت و مراتك ، و بالنسبه للصور الجميله دي اظن مهما علقت مش هعرف اوصف جمال روحها و صدقها ، عقبال الجميع"

أحمد عصام

الجدير بالذكر أن عروض أحمد عصام تعتبر من أهم العروض حيث أحيا العديد من التظاهرات و المناسبات المهمة، منهاعروض حفل مئوية نادي الاهلي ، حفل كأس العالم للشباب.

كما قدم أحمد عصام حفل رأس السنة بالواتر واي بحضور أكثر من مليون و 200 ألف متفرج، حفل تدشين دوري محمدبن سلمان بالسعودية، حفل افتتاح و اختتام كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، حفل رأس السنة بكوبري تحيا مصر ،حفل طريق الكباش وغيرهم و قد لاقت عروضه اشادات محلية و دولية من الصحافة و العديد من الشخصيات البارزة.