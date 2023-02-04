صحف الكويت .. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران ..الصين تعلق على حادث منطاد التجسس.. الاتحاد الأوروبي يعلن الاتفاق على سقف سعري للمنتجات النفطية الروسية

الفريق أسامة ربيع: العبور الناجح لـ "EVER ACME" أثبت جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي

بعد تأجيل زيارته إلى بكين.. بلينكن يندد بحادثة المنطاد الصيني

إيران تبدأ تجديد أكبر مجمع مصاف في فنزويلا بغضون أسابيع

بكين: تحليق المنطاد فوق أمريكا كان لأسباب قاهرة

البنتاجون: منطاد تجسس صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية

عقوبات أمريكية على شركة إيرانية لإنتاج الطائرات المسيرة

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER ACME أحدث سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن شابًا فلسطينيًا، استشهد بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن "الشاب عبد الله قلالوة (25 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال".

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن البنتاجون أعلن أن منطاد تجسس صينيا ثانيا يحلق فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد أول في أجواء الولايات المتحدة قبل يوم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان "نحن على علم بتقارير عن منطاد يحلق فوق أمريكا اللاتينية. نعتبر أن الأمر يتعلق بمنطاد تجسس صيني آخر"، من دون أن يحدد موقعه بدقة.

ونقلت "الوطن" عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن تحليق "منطاد" صيني فوق الولايات المتحدة كان جراء أسباب قاهرة، متهمة السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله في معرض شرحه أسباب تأجيل زيارته لبكين والتي كان من المفترض أن يقوم بها يومي الأحد والإثنين القادمين، إنه اطلع على الأسف الذي أبدته الصين بسبب حادثة منطاد التجسس، لكنه شدد على أنه عمل غير مسؤول وانتهاك لسيادة الولايات المتحدة، والقانون الدولي، ويقوض الهدف من الرحلة التي كان ينوي القيام بها إلى بكين.

وأشارت "الراي" إلى أن شركات حكومية من إيران وفنزويلا ستبدأ في الأسابيع المقبلة تجديدا يستغرق 100 يوم لأكبر مجمع للمصافي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لاستعادة قدرتها على تقطير الخام.

وأفادت "الوطن" بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على مجلس إدارة شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات المسيرة، قائلة إن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وقالت "الأنباء" إن السويد التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي أعلنت أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل توصّلت، الجمعة، إلى اتّفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية.

وقال مسؤولون سويديون على تويتر إنّ "سفراء الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي وافقوا اليوم على تحديد سقوف لأسعار المنتجات البترولية، قبل اعتمادها بصورة نهائية من قبل المجلس الأوروبي" الذي يضمّ قادة دول التكتّل.