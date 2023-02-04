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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محللون لـCNBC: سقف الأسعار على النفط الروسي أثبت فشله تماماً

صدى البلد

يرى محللون أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي فشلت تماماً وأن سقوف الأسعار الجديد قد تثبت عدم أهميتها أيضاً.

وقال بول سانكي رئيس وكبير المحللين لدى Sankey Research في تصريحات لـ CNBC إن سقف الأسعار اُخترع من قبل بيروقراطيين، ولا يوجد أن منهم يفهم أسواق النفط لذلك فشلت تماماً.

وأضاف: العقوبات كانت صعبة لأسواق النفط لأن إمدادات النفط الروسي لم تنقطع بل واصلت موسكو الصادرات بمستويات مرتفعة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات المنتجات البترولية المكررة من روسيا، بما في ذلك وقود الطائرات، بداية من يوم الأحد.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الأول حظراً على مشتريات وواردات الخام الروسي المنقول عن طريق البحر.

من جانبها صرحت فاندانا هاري مؤسسة شركة Vanda Insights بأنها كانت متشككة للغاية حول القيود المقبلة على منتجات النفط الروسية المكررة، مشيرة إلى أن سقف الأسعار على الخام كان غير منطقي للغاية.

وتابعت: في اعتقادي أن سقف الأسعار على المنتجات المكررة التي يخططون لها بواقع 100 دولار لبرميل الديزل والمنتجات النظيفة وحوالي 45 دولاراً للوقود القذر مثل زيت الوقود سيكون غير هام أيضاً.

وواصلت: النفط الروسي سيجد طريقه في الأسواق التي لا تزال ترحب به مثل الصين والهند.

الطائرات النفط روسيا البترول اسواق النفط المنتجات البترولية صادرات

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