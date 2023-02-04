فقدت أمي من 19 سنة والأب كسرة ظهر .. مى فاروق توجه كلمات مؤثرة لوالدها

نشرت الفنانة مى فاروق تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ترثى فيه والدها الذى فقدته منذ ايام وتلقت فيه العزاء.

وقالت مى فاروق : “فقدت ماما من 19 سنة وكان بعدها الإحساس بالخوف من الدنيا هو اللي مكمل معايا وكان إحساس إن بابا معايا وموجود مطمئن لي لكن بعد فقد الأب بيكون ما تبقى من شعور بالأمان اختفى تماما.. فلا أمان ولا ثقة في الدنيا ولا البشر بعد فقد الأب فالأم كسرة للقلب والأب كسرة ظهر ربنا يرحمهم وأقدر دائما أكون البنت اللي تشرفهم ويجعلني سيرة طيبة ممتدة لهما كما تمنوا”.

وكانت استقبلت مى فاروق عزاء والدها منذ أيام قليلة بميسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر وكانت كتبت عن مرحلة مرض والدها : “جمهوري العزيز .. والدي الغالي كل ما لي في الدنيا في حالة صحية حرجة ؛ ففضلًا وليس أمرًا برجاء الدعاء له بأن يمن عليه الله بشفاء لا يغادر سقمًا .. فليس لنا سواك يا أرحم الراحمين”.

مى فاروق

وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .

وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

وتحدثت عن الحفلات المقبلة لها، وقالت عندي حفلة فى السعودية والكويت وسلطنة عمان و الشارقة". ولفتت إلى أنها تتمنى أن يكون لها حفلات بشكل مستمر، ويصبح لها ألبوم أغاني، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل تكلفة إنتاج الأغانى، ولكن تسعى لعمل ذلك.