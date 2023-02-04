أنتِ الأصالة كلها .. شام الذهبي تتغزل بوالدتها برسالة مؤثرة

تغزلت شام الذهبي، ابنة الفنانة اصالة، بوالدتها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ووجهت رسالة مؤثرة للفنانة أصالة، وكتبت: “انتي اجمل وانقى وابرأ واطهر انسانة شفتها… قديش تعبتي واتظلمتي وشقيتي وانصدمتي وحافظتي على قلبك.. انتي الأصالة كلها بعشقك مامي”.

ظهرت الفنانة أصالة، برفقة زوجها فائق حسن، في كواليس برنامج “سعودي أيدول” وهي ممسكة بيده وترتدي فستان ابيض وسط زغاريد من المتواجدين حولهما، كما قامت أصالة بتقبيل زوجها.

تجاوزت الفنانة أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج سعودي أيدول، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

وحرصت أصالة على عمل العديد من البروفات مع فرقتها الموسيقية فور وصولها الكويت، وذلك استعدادها لحفل الليلة والذى تحييه بجانب الفنان نبيل شعيل.