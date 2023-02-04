موقف كهربا.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل في كأس العالم للأندية

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في مدينة طنجة بالمغرب، بالدور الثاني لكأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد عبد القادر

موقف كهربا

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن من المرجح غياب محمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة بعدما شعر أمام أوكلاند بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية، مشيرا إلى أن كهربا حالته مطمئنة ولكن مارسيل كولر لا يفضل الدفع بأي لاعب إلا لو كان جاهزا بنسبة 100%.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور، بعد فوزه باكتساح على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، بنتيجة 3-0 في الدور الأول لمونديال الأندية.

ويصطدم الأهلي بريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية حال فوزه على سياتل الأمريكي في مباراة اليوم.

ويتطلع الأهلي في هذه البطولة، لتسجيل ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، والوصول إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.