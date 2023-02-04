قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في مدينة طنجة بالمغرب، بالدور الثاني لكأس العالم للأندية.

أون سبورت تذيع مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية بتعليق محمد الكواليني

وكتب المعلق الشهير محمد الكواليني عبر تويتر: "اليوم مباراة الأهلي سياتل الأمريكي على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ام الدنيا --بصوتى --الله الموفق".

ووصل الأهلي إلى هذا الدور، بعد فوزه باكتساح على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، بنتيجة 3-0 في الدور الأول لمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد سياتل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة و08:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر، أن تبث مباراة الأهلي ضد سياتل أيضًا عبر قنوات: المغربية الرياضية وقناة SSC الرياضية السعودية.