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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تزايد مستمر لتوافد زوار معرض الكتاب.. صور

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، في يومه العاشر، استقبال الجمهور، الذي يتوافد بشكل مستمر للمشارك في فعالياته المختلفة، واقتناء الكتب والاصدارات الخاصة بدور النشر.

ناشرون عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب: لا بديل عنه.. حققنا مبيعات مرضية.. الرغبة في القراءة مازالت بخير

محمد رشاد في حوار لـ«صدى البلد»: الإقبال على معرض القاهرة للكتاب يؤكد أنّ الرغبة في القراءة ما زالت موجودة.. وهو أكبر تظاهرة ثقافية على مستوى العالم

وشهد المعرض منذ افتتاحه حتى مساء أمس أكثر من 2مليون ونصف المليون زائر، وهو ما كشف مدى وعي الشعب المصري، بأهمية القراءة والاطلاع، وتؤكد على حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين، كما أنها ردت على كل الشائعات التي ترددت الفترة الماضية، عن تدهور الثقافة، وتراجعها.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء على اسم مصر-

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