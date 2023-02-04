تزايد مستمر لتوافد زوار معرض الكتاب.. صور

يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ54، في يومه العاشر، استقبال الجمهور، الذي يتوافد بشكل مستمر للمشارك في فعالياته المختلفة، واقتناء الكتب والاصدارات الخاصة بدور النشر.

وشهد المعرض منذ افتتاحه حتى مساء أمس أكثر من 2مليون ونصف المليون زائر، وهو ما كشف مدى وعي الشعب المصري، بأهمية القراءة والاطلاع، وتؤكد على حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين، كما أنها ردت على كل الشائعات التي ترددت الفترة الماضية، عن تدهور الثقافة، وتراجعها.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع".

وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.