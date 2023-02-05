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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تكشف خطة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان خلال الاجتماعات القادمة

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن هناك عدد من الملفات التى ستناقشها لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان خلال الإجتماعات القادمة.

وأشارت عبد الناصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش إستراتيجة وزارة الإتصالات خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق منظومة الرقمنة فى أكثر من وزارة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.

لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان الرقمنة المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب

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