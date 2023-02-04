مصرع عجوز في حريق بمنزله بأسيوط

لقي عجوز مصرعه، في حريق اندلع بمنزله اليوم السبت بمركز ابنوب في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بمدينة أبنوب ووجود حالة وفاة.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف و الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بمنزل "جبرة.ع.ا" 81 عامًا، وتوفي متأثرة باصابته واحتراق اثاث ومفروشات غرفة معيشته.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.