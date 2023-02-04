عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عجوز في حريق بمنزله بأسيوط

مصرع عجوز في حريق
مصرع عجوز في حريق منزل بأسيوط

لقي عجوز مصرعه، في حريق اندلع بمنزله اليوم السبت بمركز ابنوب في أسيوط وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بمدينة أبنوب ووجود حالة وفاة.

محافظ أسيوط: إزالة 4 حالات تعد ومخالفات مبانى بحى شرق و3 مراكز

بعد ساعات من انهيار منزل منفلوط.. إخلاء عقار من السكان بمدينة أسيوط

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف و الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بمنزل "جبرة.ع.ا" 81 عامًا، وتوفي متأثرة باصابته واحتراق اثاث ومفروشات غرفة معيشته.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حريق بأسيوط حريق منزل بأسيوط مصرع عجوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

بينهم 5 أطفال.. إنقاذ أسرة من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار

الدفع بـ 8 سيارة حماية مدنية وإسعاف لإنقاذ ضحايا منزل أسيوط المنهار

ترشيحاتنا

إسرائيل تستعد لتشكيل حلف عسكري مع الغرب ضد طهران

لقاء أبطال القرن.. موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

محمد رمضان منتقدا محافظ الأقصر: “لم يكن في استقبالي.. والجمهور أناب عنه”

تطور خطير .. بايدن يعطي الضوء الأخضر لإسقاط منطاد التجسس الصيني

وزير البترول ناعيًا شريف إسماعيل: أدّى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر

مثال فى العطاء لرفعة مصر.. الخارجية تنعى الدكتور شريف إسماعيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

طريقة عمل كيكة الكابتشينو والكراميل بمذاق لا يقاوم

فيديو

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

صدى البلد يرصد حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في يوليو المقبل|تغطية خاصة

لم أقصد الإساءة للشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف سبب تغيير اسم فيلمه الأخير

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ