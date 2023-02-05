أحمد آدم: حملات تضليل الأجيال الجديدة أنفقت مليارات الدولارات خلال 30 عاما

قال الفنان أحمد آدم إن برنامج آدم شو المذاع على قناة الحياة يتناول الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياة المصريين خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع والبلدان المحيطة في ظل تغيرات دولية وحملات تضليل دولية مورست على مدار عقود تجاوزت الثلاثين عاماً لتضليل الأجيال، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات بغية تضليل الأجيال الجديدة.



وأضاف احمد آدم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه لم يغب بعد مرور خمس سنوات على النسخة الأولى من برنامجه لكنه بطبعه يتأن دائماً في مسيرته الفنية حتى في أعماله سواء على المسرح أو السينما أو الدراما، قائلاً: “أنا أفضل الظهور دائماً بقيمة ولما أظهر بشيء أقدمه أفضل من أبقى متواجد دائماً وماليش لازمة”.



وعن رأيه في جيل الكوميديانات الحالي قال إن كل جيل له ترتيباته وأدواته، ومصر ولادة دائماً ولديها رصيد فني كبير، مشيراً إلى أن الجيل الحالي لديه أدوات كثيرة لم تتوافر للأجيال السابقة لكن يعيبه عدم الاحتكاك بالسابقين لصقل مواهبهم قائلاً: “مصر ولادة وبلد لا تفرغ من المواهب وكل ماجيل يقدم بيطلع مكانه جيل موهوب، والكوميديا حالياً لها إمكانيات سواء السوشيال ميديا أو غيرها وإحنا مكنش عندنا الأدوات دي وكنا بنبذل مجهود كبير سواء مسرح أو دراما أو سينما عشان نوصل للناس”.



وتابع: "الحظوظ والفرص أمام الجيل الجديد كتيرة جداً لكن التركيز اقل مقارنة بالجيل السابق فعلى سبيل المثال مسألة الفيديوهات المستمرة على السوشيال ميديا بغية الحصول على التريند لمدة أيام أو ساعات تقتل الموهبة ولاتصقلها وممكن يختفي بعد شوية من الظهور والدليل على ذلك على سبيل المثال أن بعض من هؤلاء بعد فيديوهاتهم على السوشيال ميديا يتم الاستعانة بهم في أعمال سينمائية ودرامية ومش بينجحوا.



وأردف: "ده الفرق بينا وبينهم إحنا جيل تعبنا واحتكينا بعمالقة الكوميديا سعيد صالح وعادل أمام وسمير غانم فرق معانا كتير لكن الجيل الجديد لم يحتك بالخبرات السابقة وطالع لوحده، ممكن ينتشر لكن مع نفسه وبعدين يختفي ويطلع غيره وهكذا.



يذكر أن برنامج «آدم شو» يتناول في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي، ويمزج أحمد آدم، في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.