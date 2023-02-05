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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكي عبد الفتاح: الأمريكان لا يعرفون شيئا عن الكرة المصرية سوى الأهلي وصلاح

زكي عبدالفتاح
زكي عبدالفتاح

أشاد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، بالمستوي الذي ظهر به النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية، وتحقيق الفوز بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد.

وأضاف زكي عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» إنه كان يتوقع فوز الأهلي على سياتل الأمريكي، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الفريق في مونديال الأندية، ورفع رأس مصر عالياً، في المحافل الدولية.

وتابع زكي عبد الفتاح: “عندما أسأل أي شخص في أمريكا عن الرياضة في مصر يقول لي الأهلي ومو صلاح، ميعرفوش حاجه تانية وبعذرهم لان لو قولت لهم علي حد تاني مش هيعرفوه لانهم شافوه فين قبل كدا”.

وواصل زكى عبد الفتاح، تصريحاته، قائلا إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي تعرض للظلم كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكن الأيام أثبتت أنه على حق والفريق يسير على الطريقة العالمية ويصل لمنصات التتويج.

وعن مباراة الأهلي وريال مدريد، قال زكى عبد الفتاح: “شيء عظيم أن نري فريق مصري يواجه ريال مدريد في بطولة رسمية وعالمية.. الحدث عالمي وأتمنى الفوز لفريق الأهلي بتلك المباراة”.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.


 

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