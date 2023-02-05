مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز،حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.

وكشفت جامعة حلوان انه قد بدائت الدورات التدريبية منذ بداية اجازة منتصف العام الدراسي و تستمر خلال الفصل الدراسي الثاني

وكشف المركز أنه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان (يوم الرياضة والمرأة) ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة 2021/ 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية، بهدف دعم وتعزيز دور القيادة النسائية وتوفير فرص عمل للخريجات ليستطعن التواصل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.

حضر الحفل الدكتورة منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية ومسئول مناهضة العنف بالجامعات وعضو المجلس القومي للمرأة، الدكتور يحيى حسن قاسم نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة للجميع، والإعلامي الكابتن نور خطاب.

بدأ الحفل بعرض من تقديم طالبات قسم التعبير الحركي وقام بتصميم العرض الأستاذة الدكتورة علا توفيق، والدكتورة شيماء عبد الله.

وخلال كلمته قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بتقديم التحية لأهالي الطالبات مؤكدًا أنهم أبطال اليوم ومشيدًا بجهودهم القوية ليصل بناتهن إلى هذه المرحلة، مضيفًا أن مقوله المرأة هي نصف المجتمع مقولة خاطئة، فالمرأة هي كل المجتمع، فهي تحمل على عاتقها عبء التربية وبناء الأجيال، وكل منا يدين بالولاء والفضل للأم قبل الجميع والتي تحمل على عاتقها مهمة إعادة الأخلاق والقيم للمجتمع والحفاظ على الصحة العامة.