أحمد مراد: قاطعت السوشيال ميديا منذ 6 سنوات.. فيديو

قال الكاتب والروائي أحمد مراد، إنه لابد من تحديد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حتي يستطيع الشخص تحديد ما يريد معرفته لأن استخدام تلك المواقع تؤثر علي ثقافة الأشخاص.

وأضاف "أحمد مراد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير علي قراءة الأشخاص بسبب الفيديوهات التي تنشر عليها وتسرق الوقت من مستخدميها دون أن يشعرون.

وتابع أحمد مراد أنه مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي منذ 6 أعوام بشكل نهائي وليس لديه سوى صفحة رسمية على فيس بوك لوضع الأخبار التي تخص كتاباته وندواته فقط.