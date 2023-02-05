عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدو: كولر كسب الرهان ضد سياتل.. والمدرب ناجح بنسبة 100%

كولر
كولر

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كسب رهانه خلال مواجهة سياتل في كأس العالم للأندية.

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر استغل سقوط سياتل بدنيا وأدار المباراة بشكل مميز".

أضاف: "سياتل أقوى من أوكلاند وكولر راهن على الخروج من الشوط الأول بالتعادل وهذا ما حدث".

واختتم: "كولر أثبت أنه مدرب قوي بمختلف المسابقات وناجح بنسبة100%".

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد


يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.

الأهلى كولر سياتل كأس العالم للاندية جدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

افتكروا كلامي.. خالد الغندور يتوقع نتيجة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

وزارة الشباب والرياضة تعلن إذاعة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

نادر السيد: سافيو لاعب أقل من العادي.. والشناوي يعطي الطمأنينة لمدافعي الأهلي

رضا عبد العال: سافيو صفقة فاشلـة بكل المقاييس

أوروبا الخاسر الوحيد.. هنغاريا تعارض فرض سقف سعر للمنتجات النفطية الروسية

أحمد موسى يكشف مفاجآت جديدة في أزمة قيد ثلاثي الزمالك.. فيديو

باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف أعراض السكتة الدماغية.. تفاصيل

ما هي فتنة الممات وكيفية العصمة منها؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمقاييس العلمية.. فنان شهير أوسم رجل في العالم

عاصفة الثلج تمنع العشاق من الاحتفال بعيد الحب في بريطانيا

أكلة في مطعم الشيف نصرت تتسبب في القبض على المليارديرة الهاربة

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ