جدو: كولر كسب الرهان ضد سياتل.. والمدرب ناجح بنسبة 100%

أكد محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر مدرب الأهلي، كسب رهانه خلال مواجهة سياتل في كأس العالم للأندية.

قال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كولر استغل سقوط سياتل بدنيا وأدار المباراة بشكل مميز".

أضاف: "سياتل أقوى من أوكلاند وكولر راهن على الخروج من الشوط الأول بالتعادل وهذا ما حدث".

واختتم: "كولر أثبت أنه مدرب قوي بمختلف المسابقات وناجح بنسبة100%".

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد



يلتقي فريق الأهلي بفريق ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسجل الأهلي في هذه البطولة، ظهوره الثامن بكأس العالم للأندية، كما وصل إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة في تاريخه.

وفاز محمد مجدي أفشة، بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وحصد أفشة الجائزة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليهدي فريقه بطاقة العبور للدور المقبل.