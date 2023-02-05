موريتانيا.. حزب المعارضة الرئيسي يعلن المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا) مشاركته في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقبلة، التي تستعد موريتانيا لتنظيمها في مايو القادم.

ودعا الحزب الذي يتزعمه المعارض أحمد ولد داداه مناضليه ومناصريه في بيان أصدره في ختام مؤتمر استثنائي اليوم، إلى الانخراط في عملية التسجيل على القوائم الانتخابية وإلى «الدفاع عن خط الحزب ونهجه الوارد في إعلانه السياسي».

وقال الحزب في بيانه إن المؤتمر ينعقد في ظرف وطني «يتميز بجو من الانفتاح والتهدئة السياسية في قطيعة واضحة مع أسلوب التعاطي مع المعارضة الذي اتبعته الأحكام السابقة».

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية في مايو القادم، لانتخاب برلمان من 176 نائبا وانتخاب أكثر من 200 مجلس بلدي و15 مجلسا إقليميا للمحافظات الـ15.

وتعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس عام 2019.