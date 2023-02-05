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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى أحمد زاهر: هشام جمال سبب نجاحي

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر متابعيها رفقة الفنان هشام جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ليلى احمد زاهر في الصور رفقة الفنان هشام جمال.

وكتبت ليلى احمد زاهر: "انا طول عمري بقول انك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته او بنجحه في حياتي بعد ربنا، لكن المشروع ده انا عايزة اشكرك عليه بشكل خاص قدام كل الناس لأني اول ما سمعتك الاغنية عشان اخد رأيك كنت مبسوط وفخور بيا جداً لأنك اول واحد وقفني قدام مايك".

وأضافت: "أول لما طلبت منك انك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم انك كنت مشغول قوي ووراك ٣٠٠٠ حاجة ما شاء الله ومع ذلك مقصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة و كل حاجة خدت حقها الحمد الله و ده يدل علي انك راجل محترف جداً في الشغل وعلي المستوى الإنساني اخويا و اقرب صديق ليا الي دايماً بيشجعني و في ظهري".


وتابعت: "شكرًا يا هشام علي كل لحظة اديتها للكليب ده من جوه قلبك و الحمدلله الرسالة الفنية الي انت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمدلله شكرًا يا اجدع وانضف اخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب في كل اعمالك الجاية و يارب دايماً ناجحه".

 

ورد هشام عليها خلال التعليقات قائلاً: يا ليلى انتي بتنجحي عشان موهوبة وشاطرة ومحترمة، وهقولك تاني ماشاء الله مفيش بنت عندها ٢٠ سنه ماشاء الله ليها مسلسلها وبرنامجها وبتغني وحققت اللي حققتيه في سنك ده ماشاء الله، وعايزك تبقي عارفه اني اشتغلت كده عشان كنت مبسوط واحنا شغالين مع بعض ومبسوط اوي باللي وصلناله الحمد لله".

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