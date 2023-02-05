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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق اللقاءات الحوارية بمراكز الشباب بقري ومدن سيناء

فعاليات القاء ااحواري
فعاليات القاء ااحواري للشباب لمركز ٦ أكتوبر بالعريش

تنظم مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،  لقاءات حوارية بمراكز الشباب علي مستوي مدن وقري المحافظة ، ضمن فعاليات مبادرة ساند بسواعد  الشباب .، وذلك بهدف تشجيع الشباب على مواجهة التغيرات الاجتماعية ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة  .

حيث انطلقت فعاليات اللقاء الحوارى بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش محافظة محافظة شمال سيناء  ،  بحضور محمود أحمد مدير إدارة التنمية الشبابية،  و مصطفى قطامش رئيس إتحاد طلاب تحيا مصر، وذلك 

 

معرض الكتاب

 

   كما شارك أعضاء النادي الثقافي بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش في معرض الكتاب ، و الذى يقام بالقاهرة ، ضمن أهداف النادي زيادة الوعى الثقافي لدى الأعضاء من الشباب ، مما يعطى لهم الفرصة في الإهتمام بتنمية المهارات الشخصية لدى الشباب ، وذلك تحت إشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب  ، و علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة البرامج الثقافية و الفنية و رضا سفينة ،و مدحت أسعد مدير المركز .
 

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