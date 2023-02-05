انطلاق اللقاءات الحوارية بمراكز الشباب بقري ومدن سيناء

تنظم مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، لقاءات حوارية بمراكز الشباب علي مستوي مدن وقري المحافظة ، ضمن فعاليات مبادرة ساند بسواعد الشباب .، وذلك بهدف تشجيع الشباب على مواجهة التغيرات الاجتماعية ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

حيث انطلقت فعاليات اللقاء الحوارى بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش محافظة محافظة شمال سيناء ، بحضور محمود أحمد مدير إدارة التنمية الشبابية، و مصطفى قطامش رئيس إتحاد طلاب تحيا مصر، وذلك

معرض الكتاب

كما شارك أعضاء النادي الثقافي بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش في معرض الكتاب ، و الذى يقام بالقاهرة ، ضمن أهداف النادي زيادة الوعى الثقافي لدى الأعضاء من الشباب ، مما يعطى لهم الفرصة في الإهتمام بتنمية المهارات الشخصية لدى الشباب ، وذلك تحت إشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، و علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة البرامج الثقافية و الفنية و رضا سفينة ،و مدحت أسعد مدير المركز .

