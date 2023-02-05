قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين في بيت لحم وبني نعيم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت اليوم الأحد، باعتقال شابين واستدعت آخر، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وهما أمين علي ثوابتة (22 عاما)، وخالد محمد طقاطقة، بعد أن داهمت منزلي كل منهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلمت ذوي الشاب مفيد طقاطقة بلاغا، لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد أن داهمت منزل ذويه.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بأعتقال مواطنا من بلدة بني نعيم، شمال شرق الخليل.

وأفادت المصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عصام يوسف مواس (23 عاما)، من بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، بعد أن داهمت وفتشت منزله.

