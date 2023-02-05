إعداد القادة بالتعليم العالي: نستهدف تدريب طلاب الجامعات العربية من 16 دولة

بدا معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تنفيذ معسكر وبرنامج تدريبي لإعداد القائد العربي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وذلك بمدينة الأقصر.

يتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات منها الشباب والتدريب، ودور طلاب الجامعات العربية فى مواجهة التطرف الدولي، وأخرى عن مصر المكان والمكانة، ورؤية وزارة الشباب مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج محاكاة إتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلي بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج التدريبي يستهدف طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية إضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المستدامة .



وتابع كريم همام أنه يسهم برنامج القائد العربي التدريبي لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومحاربة الشائعات، ونشر السلام المجتمعى داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة.