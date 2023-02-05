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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تدشين أول وحدة فحص الاعتلال الشبكي للأطفال المبتسرين ROP بمستشفى سوهاج التعليمي

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدء عمل وحدة فحص الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين (ROP) كأول وحدة من نوعها بصعيد مصر، وذلك بمستشفى سوهاج التعليمى والتى تتميز بموقعها المتوسط بمحافظات الصعيد، مما يمكنها من تقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن بالمجان ومغطاة عبر التأمين الصحى، وتميزها بوجود نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكي لدى الأطفال حديثي الولادة.

 

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن الاهتمام بصحة أطفالنا بمحافظات الصعيد فى طليعة أهداف وإهتمامات هيئة المستشفيات التعليمية، وقد سبق ودشنت الهيئة أيضا تشغيل أحدث كاميرا لتصوير قاع العين وفحص الشبكية لدى الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفى سوهاج التعليمى، ويأتي تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى الهيئة المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية بالعالم داخل مستشفياتها التى تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة، وكذلك استمرار تدريب شباب الأطباء بالهيئة لخلق أجيال متعاقبة بنفس الكفاءة والمستوى التدريبي المتميز، علما بأن هذه الخدمات تقدم بالمجان وبتم تغطيتها تأمينيا عبر التأمين الصحى.

 

وأفاد أحمد عز العرب مدير عام مستشفى سوهاج التعليمي بأن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتى كخدمة متميزة ومتفردة بالمستشفى لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وتتميز المستشفى بالريادة بالتخصصات الرمدية الدقيقة مثل الشبكية وشبكية الأطفال المبتسرين، وذلك تحقيقا للتطوير المستمر فى الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الصحية بمحافظات الصعيد.

 

وأضاف محمد شيخون استشارى الشبكية ورئيس الوحدة بأن الوحدة الجديدة ستعمل يومي السبت والاثنين من كل أسبوع، وذلك بعيادة الشبكية للأطفال المبتسرين بالمبنى الإداري بالدور الثاني وذلك تحت إشراف محمد شيخون استشاري الشبكية ورئيس قسم الرمد بالمستشفى، وتضم فريقا متميزا علميا وإنسانيا من أطباء الرمد والمبتسرين، وفريقا من التمريض المدرب جيدا على أعلى مستوى، حيث نعمل معا فى تناغم وتكامل من أجل الحفاظ على صحة عيون أطفالنا بمختلف محافظات الصعيد.

التعليمية الإعتلال الشبكي سوهاج التعليمى الخدمة الطبية المتخصصين

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