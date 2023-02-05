صحة الغربية: الكشف على 2140 حالة شاملة الكشف والأشعة والتحاليل

أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تنفيذ القوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أن التخصصات الطبية بالقوافل تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل" وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة والتى استمرت لمدة يومين فى إطار مبادرة حياة كريمة، وضمت جميع التخصصات حيث تم تقديم جميع هذه الخدمات الطبية مجاناً لأهالى لعدد 2140 حالة شاملة الكشف والأشعة والتحاليل "معمل دم متنقل ومعمل طفيليات" والأدوية بالمجان وتقديم الندوات التوعوية والتثقيفية ، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.