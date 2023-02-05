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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم زيارة للجنة الدفاع والأمن القومى لإحدى القواعد الجوية

زيارة وفد مجلس النواب
زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية

‎نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلمانى من لجنة الدفاع والأمن القومى وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب لإحدى القواعد الجوية ، وتفقد الوفد عدد من المناطق بالقاعدة وإستمعوا إلى شرح  لمنظومة العمل الإحترافية التى يعمل بها رجال القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر ضد أى عدائيات.

زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن إمكانيات ومهام القوات الجوية والدور الذى تقوم بتنفيذه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى إطار مهام القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية ودعم ركائز الأمن القومى.

زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية

القوات الجوية

كما تفقد الوفد المعرض الأرضى للطائرات والذى يشتمل على عدد من الطائرات ذات التكنولوجيا القتالية العالية والتى تستخدمها القوات الجوية فى تنفيذ مهامها العملياتية لتحقيق السيادة الجوية والقضاء على العدائيات.

زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية

مجلس النواب

وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصرى بالقوات الجوية التى تتميز بإمتلاكها أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات ، فضلاً عن إمتلاكها نخبة من أمهر الطيارين على مستوى العالم.

كما أعرب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى عن سعادتهم بما شاهدوه من آداء مشرف للقوات الجوية ، وأشادوا بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها رجال القوات الجوية.

زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية

القوات المسلحة

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب لإستعراض جهود القوات المسلحة فى تطوير قدراتها وإمكانياتها بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

زيارة وفد مجلس النواب لإحدى القواعد الجوية
القوات المسلحة مجلس النواب القوات الجوية القواعد الجوية لجنه الدفاع والامن القومى القيادة العامة للقوات المسلحة

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القوات المسلحة تنظم زيارة للجنة الدفاع والأمن القومى لإحدى القواعد الجوية

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